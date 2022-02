Vakantiepark Braakman wil dwangsomschade op Terneuzen verhalen

,,Er zaten geen arbeidsmigranten meer, wel mensen die tijdens het recreëren af en toe werkten. Bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, waarvan de vader, of moeder een dag of wat uit werken ging. Als er al arbeidsmigranten zaten, was dit niet bekend bij Oostappen. Bovendien was de dwangsom verlopen en verjaard,” aldus de raadsman van Oostappen. Volgens de gemeente zaten er voor oktober 2018 al veel te veel arbeidsmigranten in de huisjes van Marina Beach. Na het wegsturen van de arbeidsmigranten in 2018 zouden zij daarna druppelsgewijs zijn teruggekeerd. ,,Marina Beach heeft een recreatiebestemming en is alleen bedoeld voor vakantiegangers en niet voor permanente bewoning of huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten uit binnen- en buitenland. Voor huisvesting van arbeidsmigranten hebben we elders woningen en onderkomens in de gemeente’’, benadrukte de gemeenteadvocaat tijdens een rechtszaak.