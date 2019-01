Vader, moeder en dochter uit Sluiskil: allemaal jarig op de 24e januari

De Staat treedt zaterdag op in Sint-Niklaas

15:09 SINT-NIKLAAS - Ze stonden op de grootste Nederlandse festivalpodia en spelen in maart een show in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. De Staat is óók in de buurt van de gemeente Hulst te zien, zaterdag speelt de band in De Casino, in Sint-Niklaas.