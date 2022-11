Vader en zoon Visser verbouwen het oude politiebureau in Terneuzen: ‘Het was hier een vieze bende’

Daar komt heel wat bij kijken. Ze draaien er niet omheen; wat vader (54) en zoon (30) in handen kregen was eigenlijk niet veel soeps meer. Het in 1928 gebouwde statige pand was verworden tot een plek waar daklozen sliepen en junks hun dope tot zich namen. Er lagen drollen en spuiten, de muren waren beklad met graffiti en verschillende lekkages maakten het er ook al niet beter op. ,,Het was hier echt een grote, vieze bende’’, vertelt Eric Visser.

Toch zag Visser er wat in. Hij heeft iets met oude gebouwen. Eerder knapte hij in de oude binnenstad pandjes op, waar nu horecazaken als Culi Neuze en Lemonade in zijn gevestigd. ,,Een jaar of vijf geleden zijn we ook al eens gaan kijken in het voormalige politiebureau, maar toen wilde de gemeente niet voor- of achteruit. Het moest een woonhuis worden, iets anders kon niet. Nu kwam het weer in de verkoop en bleek er wél meer mogelijk. Begrijp me goed, wij gaan hier geen miljonair van worden. De marge is dun, maar we vinden het een mooi pand dat we graag willen redden.’’