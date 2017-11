Unieke video: Zeearend wordt 'gepest' door kraaien

Op de video is te zien hoe de volwassen zeearend rustig een maaltje verorbert terwijl het dier wordt geplaagd door twee zwarte kraaien. Het is niet zichtbaar wat de zeearend precies eet.

De beelden zijn gemaakt in natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinghe in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, op de schor tussen de Rijksdam en Gasdam.

Zeearenden zijn zeldzaam in Zeeland. Af en toe wordt er één gesignaleerd, zoals afgelopen februari op de Braakman. "Ze zwerven rond. Van het ene naar het andere gebied. Meestal blijven ze maar kort op één plek, één of twee weken", vertelde boswachter Eric Schram toen.

Tot pakweg tien jaar geleden kwam de vogel in heel Nederland niet voor. Sinds 2006 zijn er weer broedparen in Nederland, vooral in de Oostvaardersplassen en later in de Biesbosch en het Roggebotzand bij Dronten.