Ultieme oproep in onderzoek naar koelbloedige moord op Gerwense Zyra Weiss en haar verloofde

NIEUWKERKEN-WAAS/GERWEN - Met een ultieme oproep op de Vlaamse tv heeft de Belgische politie deze week hernieuwd de aandacht gevraagd voor de koelbloedige moord op de Gerwense Zyra Weiss en haar verloofde Nikki Cavé in 2012. Rechercheurs gaan er inmiddels vanuit dat Weiss (25) onbedoeld het slachtoffer werd van een afrekening in het drugsmilieu.

De gruwelijke moord vond plaats op 11 april 2012 in de villa van de ouders van de destijds 22-jarige Nikki Cavé in Nieuwkerken-Waas, ten westen van Antwerpen. Het jonge stel paste op het huis omdat de ouders op vakantie waren.

De zus van Nikki trof het vermoorde stel aan in de slaapkamer van haar ouders, vertelde ze dinsdagavond in het maandelijkse opsporingsprogramma Faroek op Belgisch grootste commerciële televisiezender VTM.

Lafhartig doodgeschoten

De politie onthulde dat de jongeman en jonge vrouw waarschijnlijk op de knieën zijn gedwongen en van dichtbij en op ‘lafhartige’ wijze zijn doodgeschoten met in totaal drie kogels. ,,Een echte executie’’, aldus commissaris Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie.

De ouders en zus vertelden voor het eerst wat zich voor de moordpartij heeft afgespeeld en deden een emotionele smeekbede. ,,Getuigen, mensen die iets gezien hebben. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Laat het horen want we praten nog elke dag over onze Nik en Zyra’’, aldus moeder Marie-Therese Lafertin.

Cocaïnehandel

Volledig scherm Zyra Weiss werkte bij de gemeente Nuenen. © gemeente Nuenen Diverse scenario’s zijn afgelopen jaren genoemd als motief voor de dubbele moord. Een beroving, afrekening of zelfs eerwraak passeerden de revue. Maar de politie had moeite om door te dringen in het hechte zigeunermilieu. Zyra Weiss groeide op in het woonwagenkamp aan de Bosweg in Gerwen en ook haar verloofde had een zigeunerachtergrond.



Maar op basis van intensief onderzoek gaat de politie er inmiddels vanuit dat de cocaïnehandel van Nikke Cavé de aanleiding moet zijn geweest voor het vreselijke geweld. Lees verder onder de foto.

Weinig gestolen

Behalve de gouden halsketting van Nikki en waarschijnlijk wat geld was er verder niks gestolen. Een duur horloge en de sleutels van de auto’s uit de handel van zijn vader waren onaangeroerd.

,,Drugshandel is het meest waarschijnlijke scenario. Nikki was betrokken in een drugszaak. Hij zat in de cocaïnehandel. We vermoeden dat Zyra daar niks van wist’’, aldus de politiecommissaris.

Ripdeal

De politie weet dat Nikki Cavé voor zijn huwelijk met Zyra Weiss nog één grote slag wilde slaan. Het vermoeden bestaat dat hij een ripdeal wilde plegen met een partij cocaïne die hij kort voor zijn dood in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) heeft gekocht.