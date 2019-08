Ultiem verjaardagscadeau voor Mika (7) uit Hoek na Ajax-Apoel Nicosia: het wedstrijdshirt van Huntelaar

Zeeuws-Vlaam­se leerlingen speciaal onderwijs kunnen nu dichtbij huis naar school

28 augustus TERNEUZEN - Het zal een hele opluchting zijn voor Zeeuws-Vlaamse kinderen die eerder waren aangewezen op speciaal onderwijs bij Keurhove in Middelburg en Odyzee in Goes. Ze kunnen sinds dit schooljaar ook in Terneuzen terecht, bij de school voor speciaal basisonderwijs (sbo) De Springplank.