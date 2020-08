Ukeleleclub Terneuzen warm ontvangen

,,De eerste keer hadden we al zeventien bezoekers”, zegt Menno Vink, een van de trekkers van de ukeleleclub enthousiast. ,,De tweede keer kwamen er twintig mensen. Letterlijk van jong tot oud. De jongste is tien, de oudste is tachtig. Die zet haar rollator opzij om haar ukelele te pakken.”

Op 13 augustus is er weer een bijeenkomst in Café Luwak waar ukelele-spelers in aanleg, kunnen kijken, luisteren en uitproberen. ,,We waren van plan eerst even aan te kijken hoe het zou lopen en of we er langer mee zullen doorgaan. Maar als ik kijk naar hoe veel mensen er nu op af komen dan lijkt me die vraag al beantwoord.”