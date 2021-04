Uitwaaien en gezandstraald worden aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust

Sluise woonwijk moet nog gebouwd worden en is nu al populair: ‘Een van de laatste bouwgron­den in Sluis’

1 april SLUIS - De verkoop en bouw van de 36 huizen is nog niet begonnen, maar nieuwbouwwijk Saint-Joseph aan de rand van Sluis is nu al immens populair. Niet minder dan 137 belangstellenden hebben bij makelaar ZwinRegio hun interesse geuit. ,,Het is een van de laatste bouwgronden die nog over zijn in Sluis", verklaart makelaar Collin Gyselinck.