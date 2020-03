Uitvaart voormalig dierenarts Pol van de Vijver in besloten kring

Eén coronapa­tiënt ontslagen uit ziekenhuis Terneuzen

14 maart TERNEUZEN - Een van twee patiënten die met een coronabesmetting in het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen waren opgenomen is weer thuis. Net als in het ziekenhuis moet de patiënt thuis in isolatie verblijven. Dit bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis.