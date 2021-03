Uitvaart Ichelle zoals ze waarschijnlijk zelf had gewild, in oud Volkswagenbusje en met vrolijke dixielandmuziek

Hoe gruwelijk het ook is, wat met Ichelle moet zijn gebeurd. Zij heeft in elk geval een uitvaart gekregen zoals ‘zij dat waarschijnlijk had gewild’, in de woorden van familiewoordvoerder Lars Walder. Vele honderden belangstellenden brachten vanaf het middaguur in het Mauritshof in IJzendijke een laatste groet aan Ichelle, die sinds 14 december vermist was en van wie 17 februari na intensief politieonderzoek de lichaamsdelen in het uitwateringskanaal tussen Retranchement en Sluis werden gevonden.