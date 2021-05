Uitspraak over CO2-uitstoot Shell heeft nog geen gevolgen voor andere bedrijven als Yara en Dow, maar ‘directies moeten wel alert zijn’

video Zaak-Ichel­le: verdachte Sandra H. ontkent moord, maar dumpte wel deel van lichaam

26 mei MIDDELBURG - Sandra H. (45) uit Aardenburg zou ‘in opdracht’ bij de dood van Ichelle van de Velde betrokken zijn. Dat verklaarde haar advocaat woensdag in de rechtbank van Middelburg. Ze ontkent de Oostburgse zelf om het leven te hebben gebracht, maar heeft wel toegegeven gereedschap te hebben gekocht waarmee het lichaam van Ichelle in stukken is gezaagd. H. zou ook betrokken zijn geweest bij het dumpen van een deel van Ichelle’s lichaam.