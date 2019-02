Uitspraak in zaak martelmoord op John Smidt uit Axel

Stefanie van Houcke naar Amerika voor behande­ling hersenlet­sel

7:31 TERNEUZEN - Stefanie van Houcke (31) uit Terneuzen die twee jaar geleden ernstige hersenschade opliep bij een verkeersongeluk, is donderdag vertrokken naar Amerika voor behandeling in het Shepherd Center in Atlanta. Dat heeft de Stichting Steef4all bekendgemaakt. Van Houcke kon in Nederland vanwege onder meer haar leeftijd, niet behandeld worden.