Uitslag enquête zorgt voor behoud buslijn tussen Hulst en Breda

Dat verklaart Connexxion. Meer dan duizend reizigers vulden de vragenlijst in. Zeventig procent gaf aan gewoon het huidige traject van Lijn 19 te willen behouden. Tweederde daarvan vond ook dat de halte in Antwerpen behouden moest blijven. Dat de bus er langer over doet en op maandag twee keer minder zal rijden, nemen zij voor lief. Reizigers zagen niets in een route van Hulst door de Liefkenshoektunnel naar Roosendaal of een buslijn naar Goes.