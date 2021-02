Uitslaande brand in woning bij Eede

Iedereen is blij dat De Beren­burcht in Oostburg weer open is

17:14 OOSTBURG - Kinderen blij, juffen en meesters blij, ouders blij. Een euforische sfeer hangt maandagochtend in openbare basisschool De Berenburcht in Oostburg tijdens de eerste échte schooldag van 2021. ,,Het was thuis een beetje saai.”