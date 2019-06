Uitslaande brand in schuur IJzendijke

IJZENDIJKE - De brandweer is afgelopen nacht uitgerukt voor een uitslaande schuurbrand in IJzendijke. Er is mogelijk asbest vrijgekomen.

Even voor 04.00 uur werd er een brand ontdekt in een schuur aan de Statendijk. De brandweer schaalde de brand na enkele minuten op naar een middelbrand. Bij aankomst van het eerst blusvoertuig was het vuur uitslaan en woedde in de werkplaats van de schuur.

Door snel ingrijpen van de brandweer bleef de brand beperkt tot de werkplaats in één van de schuren op het terrein. Het dak raakte door de uitslaande brand beschadigd. Op het dak liggen golfplaten met waarschijnlijk asbesthoudend materiaal. Kleine delen van het dak zijn achter de schuur op het terrein terecht gekomen. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer is ter plaatse om vast te stellen of er sprake is van asbesthoudend materiaal. Uit voorzorg is het terrein afgezet zodat geen verdere verspreiding plaats kan vinden. Een uur na de brand kon de brandweer het sein brandmeester geven. Er zijn twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen ingezet.