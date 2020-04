Uitslaande brand in Hulst onder controle. Brandweer nog bezig met nablussen; woningen zijn ontruimd

Update: 23.31 uur / videoHULST - De grote uitslaande brand bij autobedrijf Van der Poel aan het Stationsplein in Hulst is onder controle. Het sein ‘brand meester’ is rond vijf voor half twaalf gegeven. Alle waarschuwingen zijn ingetrokken en er is een afsluitend NL-Alert verstuurd. De brandweer is nog een tijd bezig met nablussen. Een aantal woningen die in de rook staan, is ontruimd.