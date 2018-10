Uitslaande brand in bistro Hengstdijk

Plasticfa­brie­ken in opmars, maar Dow houdt zich stil

18 oktober TERNEUZEN - Alle seinen lijken op groen te staan voor de bouw van een nieuwe plasticfabriek bij Dow Terneuzen, maar een besluit is er nog altijd niet over genomen. Ondertussen kondigen andere grote chemiebedrijven, Borealis en Ineos, miljardeninvesteringen aan in Antwerpen en/of Rotterdam.