Uitlatingen burgemeester Lonink schieten provincie in verkeerde keelgat

Die uitspraak deed hij dinsdagavond tijdens een Porgy College, een openbaar interview in het Terneuzense podium Porgy en Bess. De burgemeester uitte zijn frustratie over de beperkingen die de provincie oplegt aan de ambitie van de gemeenten om meer huizen te bouwen. Zijn opmerking ‘We hebben geen stikstofprobleem maar een provincieprobleem’ is Statenlid Kees Bierens (VVD) in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Het imago van de provincie wordt beschadigd", zei hij. Hij wilde van Van der Velde weten of die de burgemeester al om opheldering heeft gevraagd.