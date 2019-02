Uitkijktoren Terneuzen een stap dichterbij

De oogst na twee maanden is divers. Van aandoenlijke kindertekeningen tot doordachte plannen. Vooral de begin deze eeuw gesloopt watertoren komt vaak terug in de voorstellen. ,,Klopt, dat viel ons ook al op”, zegt Michel de Vos die namens de gemeente Terneuzen deel uitmaakt van de projectgroep Icoon. ,,Veel mensen zeggen dat ze het jammer vinden dat die toren verdwenen is. We hebben verhalen gelezen van mensen die gevaren hebben en voor wie de watertoren het beeld was dat ze weer bijna thuis waren.”