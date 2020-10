Uitkijktoren in Hedwige krijgt nog een functie als radartoren

EMMADORP - De nieuwe uitkijktoren in het Hedwigegebied krijgt een extra functie. Er wordt ook een radartoren voor de scheepvaart in verwerkt.

In de voormalige Hedwigepolder komt een panoramaheuvel van dertig meter hoog, waar een uitkijktoren op komt te staan. Die heuvel komt in de noordwesthoek van de Hedwige te liggen. Vanaf die plek kun je straks kilometers ver uitkijken over de Westerschelde en het Verdronken Land van Saeftinghe.

Toren van zes verdiepingen

Eerder dit jaar werd bekend dat de uitkijktoren 25 meter hoog wordt en zes verdiepingen krijgt. Er komt een natuurpaviljoen/educatiecentrum in, waar informatie te vinden is over de natuur in de omgeving en over het Grenspark Groot Saeftinghe. Ook komen er vijf natuurhuisjes in de toren waar mensen kunnen logeren, een restaurant en op de bovenste verdieping een panoramaterras. De provincie en de Schelderadarketen (SRK) onderzochten de afgelopen tijd of de uitkijktoren ook gecombineerd kan worden met een radartoren. Dat kan, de radartoren wordt verwerkt in de uitkijktoren.

Een radartoren is nodig voor veilig scheepvaartverkeer op de Schelde en de bestaande radarpost Saeftinghe is aan vervanging toe. De post dateert namelijk al van 1976 en moet vóór 2026 vervangen zijn. De radarpost Saeftinghe, die op een eilandje nabij het Verdronken Land van Saeftinghe staat, komt daarmee te vervallen. De locatie was niet ideaal: die was alleen per boot of helikopter bereikbaar en een aansluiting op het elektriciteitsnet was ook niet mogelijk. Stroom moet opgewekt worden met aggregaten, wat voor CO2 en stikstofuitstoot zorgt. De huidige radartoren blijft nog in gebruik tot de uitkijktoren klaar is.

Hergebruik gekapte populieren

Het ontwerp van de nieuwe radarpost gaat helemaal op in de uitkijktoren, die wordt gebouwd met bijzonder materiaal: er wordt hout van populieren gebruikt, die eerder gerooid werden in de Hedwigepolder. Voor het aanleggen van de panoramaheuvel wordt grond gebruikt die vrij is gekomen bij het afgraven van de Sieperdadijk en Scheldedijk. Er worden twee routes aangelegd om de heuvel te bereiken, via een vlonderpad en een brug. De heuvel ligt bij hoog water gedeeltelijk onder water. Daarnaast komt er een parkeerplaats met 75 plaatsen en 75 extra plaatsen die opengesteld worden bij drukte.

De gemeenteraad van Hulst praat er op donderdag 12 november over. In de besluitvormende raadsvergadering moet een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven worden, voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Daarna ligt het plan voor zes weken ter inzage.

Volledig scherm Een impressie van eerder dit jaar, van de uitkijktoren met en zonder radartoren. De radartoren wordt geïntegreerd in de uitkijktoren. © Provincie