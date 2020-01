Uitkijkpunt moet van stukje ‘niemandsland’ toeristische trekpleister maken

Belgische pedofiel vergrijpt zich aan stiefdoch­ter in zwembad Terneuzen: ‘In België mag ik niet bij zwembaden komen’

14:23 BRUGGE - Een veroordeelde pedofiel heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 3 jaar cel gekregen voor de herhaaldelijke aanranding van zijn 12-jarige stiefdochter in een zwembad in Terneuzen. Danny B. (48) kreeg in 2013 al eens 4,5 jaar cel voor gelijksoortige feiten, maar ging opnieuw over de schreef tijdens z’n penitentiair verlof. ,,We gingen in Nederland zwemmen, omdat ik in België niet in de buurt van zwembaden of scholen mocht komen”, zei hij tijdens z’n verhoor.