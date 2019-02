Uitbreiding woonwijk Groote Kreek in Hulst niet voor vandaag of morgen

HULST - Als echt alles meezit, is het uitbreidingsgebied van woonwijk Groote Kreek in Hulst in 2021 bouwrijp. Dat zegt wethouder Jean-Paul Hageman op vragen van de PvdA.

De democraten zouden het liefst zien dat de uitbreiding volgend jaar al begint. De vraag naar huizen is namelijk heel groot in Hulst, weet de PvdA, vooral onder starters. De partij liet daarom een ballonnetje op alvast te beginnen met de bouw van zo'n veertig tot vijftig woningen; de rest van de huizen zou dan later kunnen volgen. Hageman prikte dat ballonnetje vorige week door. Ook hij wil zo snel mogelijk met de ontwikkeling beginnen, ,,maar als we met de grondverwerving beginnen, kunnen er zo maar bezwaren binnenkomen.”

‘Zo uitverkocht’

In de zomer van dit jaar hoopt de wethouder een uitbreidingsplan te hebben klaarliggen. De gronden waar de huizen moeten komen, moeten daarna zo snel mogelijk in het bezit van de gemeente komen. Hulst heeft december vorig jaar alvast het eerste recht van aankoop bedongen. Toch kan dat traject wel tot het einde van 2020 duren, aldus Hageman. ,,De gronden zijn dan op zijn vroegst in 2021 bouwrijp. En dan moet echt alles meezitten.”

Zodra de bouw start, kan het snel gaan, voorziet hij. ,,Ik denk dat we zo zijn uitverkocht. Alle kavels zijn binnen twee of drie jaar weg.” Hageman hoopt, net als de PvdA, dat ook starters op de huizenmarkt kans maken op een woning in de Groote Kreek. ,,Want inderdaad, de vraag onder starters is groot in de gemeente. Vooral in de kern Hulst.”