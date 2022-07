Uitbater café (22) zwaargewond bij geweld op straat in Axel

UpdateAXEL - Een 22-jarige man uit de gemeente Terneuzen is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een incident in Axel. De man, uitbater van café ‘t Amstelhoekje, sprong vermoedelijk tussen groepen vechtende jongeren in een poging de gemoederen te sussen.

Het is nog onduidelijk wat er zaterdagavond precies is gebeurd. De politie kreeg rond 23.15 uur een melding van een incident op de kruising van de Noordstraat en de Weststraat. De 22-jarige man raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. 't Amstelhoekje is gesitueerd op de hoek van de Noordstraat en Weststraat.

Hij schoot mogelijk te hulp bij een ruzie tussen jongeren op straat. De politie spreekt van openlijke geweldpleging, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die beschikken over camerabeelden wordt gevraagd zich te melden. De recherche doet een buurtonderzoek.

Op Facebook regent het steunbetuigingen aan het adres van de uitbater. Hij nam een klein jaar geleden 't Amstelhoekje over. Het café was toen al een tijd dicht, na een roerige periode. Er was vaak ruzie en omwonenden klaagden over stank- en geluidsoverlast en vandalisme. De nieuwe uitbater had niets met die vervelende periode te maken. Hij liet vorig jaar in de PZC weten er met een nieuwe koers mee af te willen rekenen.

