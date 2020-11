Uil Fibi uit Nieuw Namen al twee weken vermist: ‘Kijk alsjeblieft goed in je tuin’

Fibi leeft

Het gezin mist de uil en maakt zich ook zorgen, omdat Fibi het niet gewend is om zelf te jagen. Ze hebben overal al naar de uil van één jaar oud gezocht maar nog zonder succes. De oehoe leeft in ieder geval, weet Petra met zekerheid. Fibi is pas gesignaleerd in een tuin in de buurt. ,,We zijn daar nu net aan het kijken”, vertelt ze. Een oproep op Facebook leverde ook al veel tips op, maar veelal van mensen die een wilde uil hebben gezien. ,,We kregen bijvoorbeeld ook een tip dat ze tachtig kilometer verderop was gezien.” Het is waarschijnlijker dat de uil in of rond Nieuw Namen fladdert, een uil komt normaal niet verder dan een kilometer of vijf. ,,Er zijn hier veel grote tuinen, we vragen mensen daarom om goed in hun tuin te kijken.”