Typisch Land van Hulst blijkt dankbare inspiratie voor buut

Dát was pas een entree van de presentatoren van de avond: de ex-Siamese tweelingbroers Fiel en Prosper, oftewel Tonny en Evert Verwer. Zij kwamen niet traditioneel over het plankier de ton ingewandeld, maar kwamen, tot grote hilariteit, via het plafond. Het publiek had al via een filmpje kunnen zien dat ze boven Hulst een parachutesprong maakten. Gina (van café 't Verdronken Land, in de EO-reeks met een buks te zien) schoot hen uit de lucht en zo knalden ze door het dak van Den Dullaert.



De broers zijn meesters in videomontage en mixten originele beelden uit de tv-reeks met eigen werk en dat werkte goed op de lachspieren.