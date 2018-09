Tweespalt over 'Eigen volk eerst' in kunstwerk Sas van Gent

Hogeweg in Sint Jansteen tot en met maandag afgesloten

10:51 SINT JANSTEEN - De Hogeweg in Sint Jansteen is nog tot en met maandag 17 september dicht, tussen de Tragel en de Hogeweg 2d. Het asfalt heeft een opknapbeurt nodig en ook de bermen krijgen aandacht. Verkeer moet daarom omrijden en wordt omgeleid. Het kruispunt Tragel-Hemelstraat-Clingedijk is wel begaanbaar. De doorgaande weg van industrieterrein Hogeweg naar Sint Jansteen is door de werken eveneens afgesloten, ook voor fietsers. De bedrijven aan de Hogeweg zijn zeer beperkt bereikbaar.