Tweede dolfijn aangespoeld, dit keer op het strand bij Breskens

BRESKENS - Een gewone dolfijn is vanmiddag aangespoeld op het strand bij Breskens. Het dier was nog in leven toen het werd aangetroffen, maar later is de dolfijn alsnog overleden. Dat is al het tweede exemplaar dat dit weekend is aangespoeld aan de kust van Zeeland.