Tweedaags muziekfeest in mosseldorp Philippine

De Clippelaar is zeer begaan met het wel en wee van Philippine. ,,Ik zag het jaren terug al aankomen. Activiteiten zoals de kermis en carnaval gingen minder draaien. Vroeger was er jaarlijks veel meer ambiance. Ja, de Mosselfeesten in augustus zetten Philippine gelukkig nog goed op de kaart. Met wat maten heb ik in 2010 de stichting Rock on the Kiosk in het leven geroepen. Muziek zorgt immers voor leven in de brouwerij. En niet geschoten is altijd mis.”