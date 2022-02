Twee Zeeuws-Vlaamse mannen opgepakt voor drugshandel

De politie ontving woensdag een anonieme tip dat de 37-jarige man uit Sas van Gent met speed in zijn auto onderweg was. De agenten zagen hem woensdag rond 21.00 uur rijden en controleerden hem op de Tramstraat in Hoek. Ze betrapten hem met een kleine hoeveelheid cocaïne en ketamine. De drugs werden in beslag genomen en de man werd meegenomen naar een politiecellencomplex. Hij is verhoord en er is een proces-verbaal opgemaakt.