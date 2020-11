Twee vermoedelijke drugsdealers in de kraag gevat in Zeeuws-Vlaanderen

Spullen voor handel verdovende middelen gevonden

De 24-jarige verdachte trok rond 5.00 uur de aandacht van de politie toen hij langs reed. Toen ze hem wilden controleren en het portier van de auto openden roken ze een sterke wietlucht. Ook zag ze een zak met daarin kleinere zakjes met wit poeder erin. Tijdens het onderzoek bleek de man ruim 28 gram hennep, een aantal zakjes met daarin vermoedelijk cocaïne, een flink geldbedrag en meerdere telefoons in zijn auto te hebben. Hij werd op basis van de Opiumwet aangehouden, maar de politie vermoedt op basis van de gevonden spullen dat hij in verdovende middelen handelde. De spullen zijn in beslag genomen.

Daarnaast rook de man sterk naar alcohol. Hij weigerde mee te werken aan een blaastest en ademanalyse. Hij raakte daarom ook zijn rijbewijs kwijt. Voor de weigering is een apart proces-verbaal opgemaakt. De man wordt zaterdag verhoord.

Staande gehouden in Terneuzen

De 33-jarige Rotterdamse verdachte werd in de Nieuwstraat in Terneuzen staande gehouden nadat hij kort daarvoor uit een bij de politie bekend pand was gekomen. Hij liet desgevraagd een kleine hoeveelheid drugs zien aan de dienders, volgens hem voor eigen gebruik. Omdat de politie het niet vertrouwde, fouilleerden ze de man en troffen ze een handelshoeveelheid harddrugs aan. De man is aangehouden en verblijft tot zijn verhoor in de cel.