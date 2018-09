Twee meiden in rubberbootje gered op Westerschelde

Minder ruimte voor windturbi­nes in Kanaalzone

11:09 SAS VAN GENT - In de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is minder ruimte voor nieuwe windturbines dan aanvankelijk gedacht. Fon ten Thij, die sinds 2016 voor Zeeuwind en Eneco onderzoekt of duurzame energieopwekking kan worden uitgebreid, kwam tot die conclusie.