Twee mannen uit Tiel opgepakt voor inbraken in Zeeland, derde verdachte voortvluchtig

Basiliek in Hulst heeft weer Mariabeeld

26 december HULST - Na bijna tien jaar staat in de Hulster basiliek weer een beeld van Maria met het kindje Jezus. In 2008 werd het oorspronkelijke beeld gestolen. Het gevolg was een lege plaats waar niet iedereen vrede mee had. Hulstenaar Miel Saman kwam op het idee om samen met zijn dochter een replica te maken.