Twee mannen aangehouden voor rijden onder invloed drugs in Axel

Sanne Pronk laat zich gaan bij The Young Ones

10:21 AXEL - Let It Go (Laat Het Gaan) uit Disney's film Frozen vult zaterdag De Halle in Axel. Zangeres Sanne Pronk en orkest The Young Ones lijken met elkaar te versmelten, het is de climax van het concert. De bezoekers zitten in de volle zaal op het puntje van hun stoel.