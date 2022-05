Twee jongens opgepakt voor serie branden in Terneuzen

Anastasia (15) uit Oekraïne kan toch haar keyboard­exa­men doen, maar dan vanuit Klooster­zan­de

KLOOSTERZANDE - Anastasia Dopira (15) studeerde thuis in het Oekraïense Odessa hard voor haar keyboardexamen. En toen moest ze vluchten voor de oorlog. Orkest The Young Ones uit Hulst regelde een muziekinstrument, zodat ze haar examen toch kan doen. Maar dan online.

9 mei