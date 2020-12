Twee in Zeeuws-Vlaanderen opgerichte partijen geregistreerd voor de Kamerverkiezingen

video Zorgperso­neel plaatste kerstboom: ‘Het is beetje uit de hand gelopen. Als we dit hadden geweten, hadden we het niet ge­daan’

22 december TERNEUZEN - Een groepje zorgmedewerkers rijdt bijna dagelijks door de Sluiskiltunnel en langs de 11 meter hoge tunnelring die sinds 2016 als eyecatcher bij de rotonde in Terneuzen staat. ,,Daar moeten we wat mee", denken ze hardop in de auto tijdens de donkere dagen voor kerst. ,,Aan het einde van de tunnel is er licht. Licht. Kerstboom. Laten we een kerstboom op het kunstwerk zetten!”