Twee gewonden bij uitslaande woningbrand Hengstdijk, gasflessen ontploft, directe buren geëvacueerd

HENGSTDIJK - In een schuur achter een woning aan de Kievitstraat in Hengstdijk is vanmiddag rond kwart voor vier brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar de woning en werd daarna uitslaand aan de voor- en achterkant van het huis. Twee mensen hebben brandwonden opgelopen.

Bij de brand in het schuurtje zijn verschillende gasflessen ontploft. Daarom is de straat afgesloten tussen de Meerkoetstraat en de Plevierstraat. De directe buren werden geëvacueerd. Aanvankelijk meldde de Veiligheidsregio dat de hele straat ontruimd werd, maar dat bleek niet nodig. De buren zijn ter plaatse opgevangen en mochten rond vijf uur hun huis weer in.

De slachtoffers zijn door ambulancepersoneel nagekeken en ter plaatse behandeld aan hun brandwonden. Eén persoon is door de huisartsenpost verzorgd. De bewoners kunnen hun huis voorlopig niet in. De Stichting Salvage is ingeschakeld om hen te helpen bij het zoeken naar vervangende woonruimte en om te helpen bij de afhandeling van de schade.

Om tien over vijf kon de officier van dienst van de brandweer het sein ‘brand meester’ geven. Maar omdat de gevel van de woning ontzet is, is het voor de brandweer te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Daarom zal het nablussen nog wel een hele tijd in beslag nemen.

Ontploffingsgevaar geweken

Drie brandweerwagens en twee ambulances werden opgeroepen. Ook een hoogwerker kwam ter plaatse om de brand van bovenaf te kunnen bestrijden. De brandweer richtte zich in eerste instantie op het voorkomen van uitbreiding van de brand naar de naastgelegen woningen. Daarna konden de gasflessen in veiligheid worden gesteld zodat er geen ontploffingsgevaar meer was.

Omwonenden zijn flink geschrokken van de klap van de exploderende gasflessen: ,,Ik denk dat heel Hengstdijk de klap wel gehoord heeft”, aldus een buurtbewoner. Burgemeester Jan-Frans Mulder is ter plaatse gekomen om zich van de brand op de hoogte te stellen en betrokkenen te steunen.

Volledig scherm Bij een brand in Hengstdijk zijn twee mensen gewond geraakt. © Camile Schelstraete

