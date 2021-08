Twee gewonden bij botsing in Biervliet

Gezocht: oud-bewoners van Jeugddorp Hedenesse

28 juli Voor de rubriek ‘Lezers helpen Lezers’ kwam er via Oostburg een mail uit Colorado binnen. Willem van Vliet (69), hoogleraar in Colorado (VS), is op zoek naar oud-bewoners van Jeugddorp Hedenesse gedurende de jaren 1948-’52.