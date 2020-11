Twee belgen aangehouden voor auto-diefstal in Koewacht

Toiletalli­an­tie houdt online symposium voor hoge nood dichtbij

4 november HULST - De Toiletalliantie wil in alle verblijfsgebieden in Nederland binnen elke vijfhonderd meter een (semi)openbaar toilet. Belanghebbenden kunnen donderdag 19 november een online toiletsymposium bijwonen en meepraten over waar nog behoefte is aan toiletten.