Twee Belgen aangehouden na mishandeling in Breskens

Met de pastinaak kun je alle kanten op, ook met kerst

Deze week staat in het teken van Kerstmis. En een gerecht wat vaak op het kerstmenu staat is pastinaak. ,,De pastinaak is een wortel met een wat zoetige, anijsachtige smaak. Heel geschikt om te eten bij wild”, weet Astrid d’Haens. Op hun biologische bedrijf in Hulst zijn de pastinaken net geoogst.

23 december