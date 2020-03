Twee automobilisten rijden 70 km/h te hard in Hoek

Chique kledingwin­kel is nu parochie­cen­trum voor Hulst en omstreken

29 februari HULST - Waar eens chique jurken en mantelpakjes verkocht werden, liggen nu heiligbeelden, kaarsen en bijbels in de etalage. In de voormalige kledingwinkel Jetty's in de Steenstraat in Hulst, is zaterdag een parochiecentrum geopend. Daarmee komt een lang gekoesterde wens uit.