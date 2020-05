Twee auto's botsen op elkaar op terrein van bedrijf in Westdorpe: inzittende gewond

video Politie doet vandaag onderzoek op het lichaam van 17-jarige jongen die dood is gevonden

13:57 TERNEUZEN - De politie doet vandaag onderzoek op het lichaam van de 17-jarige jongen die zondag vroeg op straat werd gevonden bij Terneuzen. Ze kan nog niets zeggen over wat er is gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang.