Twee aanhoudingen na steekpartij Oostburg

Het incident gebeurde rond 06.15 uur in een woning aan de Paulus Potterstraat. Voor de gewonde werd naast een ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet meer ter plekke geweest, de gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, de politie is dan ook een onderzoek gestart. Hiervoor is de omgeving afgezet met linten. Ook in de Jan Steenstraat is een plaats delict afgezet. Hier staat een witte auto binnen de afzetting. Of deze ook betrokken is bij het incident is niet bekend.