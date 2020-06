Twee aanhoudingen na mogelijke steekpartij Oostburg

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, de politie is dan ook een onderzoek gestart. Hiervoor is de omgeving afgezet met linten. Ook in de Jan Steenstraat is een plaats delict afgezet. Hier staat een witte auto binnen de afzetting. Of deze ook betrokken is bij het incident is niet bekend. Van de woning aan de Paulus Potterstraat is een ruit gesneuveld. Ook is er bloed te zien.