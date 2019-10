Twee 14-jarige jongens aangehouden na vechtpartijen onder scholieren in Terneuzen

VIDEO Nederland­se les voor Spaanse werknemers Tragel, ‘wat is het verschil tussen willen en wielen?’

18 oktober CLINGE - Het is geen makkelijke taal, dat Nederlands. Zeker niet als je uit Valencia komt en in no time de taal machtig moet zijn om te kunnen communiceren met verstandelijk gehandicapten. De Spaanse medewerkers van zorginstelling Tragel krijgen twintig weken lang Nederlandse les. ,,‘Bezoek’ lijkt op het Spaanse woord voor ‘tonijn’.”