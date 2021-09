Tv-persoonlijkheid Janny Mutsaers wil hotel in Nieuwvliet fors uitbreiden

De familie Mutsaers uit Berkel-Enschot kocht het hotel in Nieuwvliet-Bad in 2000. Het telt 35 kamers en vier zalen. Inmiddels is het gedateerd. Daarom wil Mutsaers het hotel verbouwen en fors uitbreiden. ,,Met 57 hotelkamers en 63 appartementen”, vertelt ze. ,,Die willen we bouwen in dezelfde stijl als in Cadzand-Bad.”