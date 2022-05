Tussenwoning in brand in Axel, brandweer probeert uitbreiding te voorkomen

UpdateAXEL - In Axel is brand uitgebroken in een rijtjeswoning aan de Olivierstraat. Dat meldt de Veiligheidsregio .

De brand in de Olivierstraat werd rond 12.24 uur opgemerkt. Al snel na de melding werd door de brandweer opgeschaald. De brand is uitgebreid naar één naastgelegen woning, in twee andere daarnaast gelegen woningen hangt rook. De rook stijgt hoog weg. Er zijn blusvoertuigen van de posten Axel, Koegors en Westdorpe ingezet. Ook de hoogwerker uit Hulst, de watertankwagen uit Koegors en de logistieke verzorging uit Sluiskil zijn op locatie.

Rond 12.45 uur werd formeel opgeschaald naar grote brand. Alle mensen zijn uit de woning, ook een hond is gered. De brandweer zet in op het tegenhouden van de brand in naastgelegen woningen. De woning waar de brand is uitgebroken is aan de achterzijde zwaar beschadigd door de brand.

,,Mijn buurvrouw riep heel hard, dus ik wist meteen dat het serieus was", zegt een overbuurvrouw. ,,Het begon bij nummer 9, daarna ging het naar 7 en toen naar 11.”

,,We zagen opeens hele zwarte rook en hebben meteen 112 gebeld. Een van de buren heeft een poort ingetrapt om te kijken of er nog mensen of dieren binnen waren", vertelt buurtbewoner Martinique van Zaltbommel.

Zeker twee van de drie woningen zijn zwaar beschadigd. In de huizen waren in totaal acht personen aanwezig.

