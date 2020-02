Tunnel zaterdag voor tweede keer dit jaar tolvrij

Litouwse dieven op rooftocht bij boeren, ook in Zeeland: Miljoenen euro’s schade

26 februari VLISSINGEN - De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van de diefstal van gps-apparatuur van tractoren bij boerenbedrijven. Vanaf april 2019 ontving de politie meer dan 150 aangiften van boeren uit het hele land, ook uit Zeeland. De mannen van 23 en 24 jaar oud bezitten de Litouwse nationaliteit en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De verdachten zijn dinsdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.