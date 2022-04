Tulpentoeristen houden het dit jaar netjes: ‘Blijf liever weg’

Bollenkweker Pieter Suy kwam vorig jaar nog in het nieuws. De eigenaar van een perceel bij Absdale (vlak bij Hulst) en in Meerdonk (net over de grens bij Clinge) moest toen een bord ‘verboden toegang’ bij zijn tulpenvelden zetten. Want zijn bloemen werden platgetrapt. Door influencers (bekende mensen op sociale media) en hondenbezitters. Zij wilden mooie plaatjes met de kleurige bloemen schieten. Het gevolg: politiecontroles, hekken, een verbodsbord en duizenden euro’s schade. Dit jaar is hij het zat: ,,Blijf alsjeblieft gewoon weg van onze tulpenvelden.” En het lijkt effect te hebben.