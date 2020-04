Tulpenpracht brengt beetje kleur in crisistijd

Tulpenkweker Philippe de Winter uit Hulst heeft van Koewacht tot Graauw in totaal zo'n dertig hectare aan tulpenvelden liggen. Dat zijn al gauw grofweg twintig miljoen bollen. Begin april komen die traditioneel in bloei om binnen een maand letterlijk genadeloos de kop afgehakt te worden. Zonde? Voor het publiek wel, maar voor de teler niet. Die is het niet om de bloemenpracht te doen, maar puur om de bollen. Die ontwikkelen zich beter als de bloemblaadjes er niet aan zitten.

Van knalpaars tot spierwit

De Winter heeft tulpen(bollen) in allerlei kleuren, van knalpaars tot spierwit en alles daartussenin. Het ‘koppen’ van de tulpen is al langzaam begonnen. Hier en daar ligt nog plastic over de tulpenbedden, dat fungeert als een dekentje. Door de warmte komen de tulpen sneller in bloei. Is het plastic eraf, dan zal het niet lang duren of de zeis gaat eroverheen.