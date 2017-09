Truckroll trekt door Zeeuws-Vlaanderen

Update Twee gewonden bij steekincident in Terneuzen

8:39 TERNEUZEN - Een 37-jarige man uit Terneuzen is vrijdagavond aangehouden na een steekincident in een huis aan de 2e Verbindingsstraat in Terneuzen. Twee plaatsgenoten van de verdachte, van 32 en 53 jaar, werden per ambulance afgevoerd.